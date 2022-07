Feu d'artifice mortel à Cholet : l'artificier reconnaît un "dysfonctionnement"

L'entreprise Hubert Thézé Pyrotechnie, chargée du feu d'artifice de Cholet (Maine-et-Loire) ayant fait deux morts, dont une enfant de sept ans, a reconnu vendredi un "dysfonctionnement" au moment du tir.

Alors qu'une enquête a été ouverte par le parquet d'Angers pour déterminer les causes de l'accident, l'entrprise a accepté de donner sa version des faits à Ouest-France. Elle reconnaît notamment un dysfonctionnement au moment du tir, "entraînant la projection des produits contenus dans les tubes en direction d’une zone interdite au public, à l’opposé de la zone spectateurs."

"Un périmètre de sécurité avait été déterminé et délimité lors d’une rencontre en amont du feu d’artifice entre l’organisateur de l’événement et l’artificier. Ce périmètre avait été soumis à validation de la mairie et de la préfecture comme c’est toujours l’usage", a notamment affirmé l'équipe de communication de l'entreprise. "Charge ensuite à l’organisateur de faire respecter ce périmètre qui était de 150 mètres. Or il se trouve que plusieurs personnes se trouvaient dans une zone beaucoup trop proche", a-t-elle détaillé.