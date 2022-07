Incendies en France : le minutieux travail des enquêteurs qui traquent les pyromanes

Pour savoir si un échantillon en contient, il est chauffé à plus de 80 °C dans un four. Mais l'enquête n'est pas aussi simple, surtout en période de fortes chaleurs. "Sur des forêts qui sont très sèches, il y a besoin de très peu d'énergie pour activer et initier un incendie. Par contre, on aura des systèmes de mise de feu improvisés avec retardateur, ou des choses plus artisanales avec des allumettes et une cigarette au milieu", détaille Pierre-Adrien Pelegrin officier de gendarmerie. L'an dernier, 2300 feux de forêts ont été recensés en France, neuf fois sur dix d'origine humaine, criminelle ou par négligence.