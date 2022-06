Finale de la Ligue des champions au Stade de France : 80 plaintes de supporters pour vols et violences

Les supporters présents sur place pour la finale de la Ligue des Champions de football étaient invités à déposer plainte via un formulaire dédié disponible sur les sites des ambassades de France au Royaume-Uni et en Espagne. Il était ensuite envoyé par voie postale au procureur de la République de Bobigny, dont dépend le Stade de France. Selon les premiers éléments récoltés, les vols, particulièrement des montres de luxe, ont plutôt eu lieu après le match, sur le trajet entre le Stade de France et les transports en commun, d'après une source proche du dossier à l'AFP.