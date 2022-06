"C'est à l'évidence un échec" : le mea culpa du préfet Didier Lallement après le fiasco du Stade de France

"C'est à l'évidence un échec." Le préfet de police de Paris a reconnu jeudi devant le Sénat sa responsabilité dans la gestion policière autour de la finale de la Ligue des Champions Real Madrid-Liverpool le 28 mai, mentionnant notamment les personnes "bousculées ou agressées" et "l'image ébranlée" de la France. "C'est une blessure pour moi", a-t-il ajouté.

"Je suis le seul responsable opérationnel de l'ordre et de la sécurité publique sur l'agglomération parisienne. J'assume donc en totalité la responsabilité de la gestion policière", a-t-il souligné. "J'en suis devant vous et le pays le seul comptable opérationnel. Ceux qui ont agi l'ont fait sous mon commandement, et je veux d'abord les saluer. Sans eux, un drame aurait pu se produire. Je leur fais part de la reconnaissance et de la fierté de les avoir sous mes ordres."