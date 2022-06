Fiasco du Stade de France : la RATP n'a pas conservé ses images

Les deux opérateurs disposent d'un vaste réseau de caméras dans les stations de métro et gares de RER, dont celles de la ligne 13 du métro parisien et des RER B et D qui desservent le Stade de France, à Saint-Denis, où des bousculades, violences et agressions ont entaché la soirée du 28 mai.

Erwan Le Prévost, le directeur des affaires institutionnelles de la Fédération française de football (FFF), avait indiqué jeudi au Sénat que les images de vidéosurveillance autour du Stade de France n’avaient pas non plus été conservées. Ces images sont systématiquement détruites au bout de sept jours, sauf réquisition de la justice, avait-il expliqué.