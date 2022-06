Fiasco du Stade de France : les supporters de Liverpool et du Real accablent Gérald Darmanin au Sénat

Ted Morris, président de l'association des supporters de Liverpool handicapés, était présent le 28 mai à Paris avec sa femme : "Je suis aujourd'hui ici pour représenter la voix des supporters en situation de handicap après avoir lu autant de mensonges sur ces événements de la part des gens au pouvoir", dit-il en préambule.

Arrivé à La Plaine vers 15 heures, il explique avoir été "surpris" de ne voir aucun policier près de la gare. Vers 18 heures, il s'approche du Stade. "A la zone de contrôle, la scène était déjà chaotique avec des stadiers peu expérimentés. De nombreux supporters faisaient déjà la queue et en même temps, des locaux essayaient de pénétrer dans le stade frauduleusement. C'était quelque chose de très inquiétant pour nous".

Quelques secondes plus tard, l'Anglais et son épouse constatent que "des billets sont arrachés des mains des supporters" et que des personnes sont "victimes de pickpockets". Arrivés à la porte C, avec un accès pour les personnes handicapées, des personnes en fauteuil font déjà la queue "depuis une heure" : "Un supporter s'est fait renverser au sol. Un stadier est tombé sur un autre utilisateur de fauteuil roulant, provoquant un malaise", détaille Ted Morris. "Ensuite, c'était très perturbant. J'ai commencé à recevoir des messages me disant que des personnes en situation de handicap, enfants, adultes, en fauteuil roulant ou malvoyants, étaient victimes des gaz lacrymogènes, qu'elles étaient pour certaines écrasées à l'extérieur des tourniquets", ajoute-t-il. "Tous étaient paniqués, terrifiés. La situation devenait critique et certains craignaient même pour leur vie. Et c'est grâce aux actions des supporters de Liverpool qu'une catastrophe majeure a pu être évitée.".