Vidéos supprimées du Stade de France : on remonte le film de la polémique

Deux semaines après les incidents du Stade de France, la finale de Ligue des Champions n'en finit pas de faire parler. Et ce, pour des questions bien plus politiques que sportives. Après les violences, les vols et les faux-billets se sont ajoutés les suppressions des images de vidéosurveillance tournées le soir de la rencontre entre Liverpool et le Real Madrid. Episode par épisode, on refait la chronologie de cette polémique dans la polémique.