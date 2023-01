Fillette agressée à Roanne : le père de famille qui s'est fait vengeance avec trois amis jugé ce mardi

L'affaire avait fait grand bruit à l'automne dernier et c'est ce mardi 24 janvier que les quatre prévenus, âgés d'une trentaine d'années, doivent être jugés devant le tribunal correctionnel de Roanne (Loire). En octobre 2022, un père de famille et trois de ses amis, soupçonnés d'avoir tabassé un mineur, avaient été interpellés par les forces de l'ordre.

Ces derniers reprochaient à cet adolescent isolé, originaire de Guinée, d'avoir, dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 octobre, agressé sexuellement la fillette de l'un d'eux après s'être introduits au domicile familial en pleine nuit. Selon les plaignants, la maman de la fillette avait surpris l'adolescent chez elle, et l'avait mis en fuite. Alerté par son épouse, le père famille, qui travaillait ce soir-là, était parvenu, le lendemain, à le retrouver avec des amis, et à se venger.

Les coups portés ont valu à l'adolescent 10 jours d'ITT (incapacité totale de travail). Ce dernier, qui a toujours nié toute implication, a été mis en examen pour "agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans" et placé en détention provisoire. Il a par ailleurs porté plainte pour les violences aggravées - car en réunion et avec arme par destination - dont il a été victime. "Il faisait nuit. Mon client dit qu’il n’a jamais été dans cette maison, qu’il était au mauvais endroit, au mauvais moment" avait déclaré au Parisien son avocate, Me Camille Thinon, en octobre. Au moment des faits, ce dernier résidait depuis une quinzaine de jours dans une structure spécialisée située à une centaine de mètres du domicile des parents de la fillette agressée.