Fillette asphyxiée en Haute-Savoie : la gendarmerie relance l'appel à témoins pour retrouver son père

Dans leur appel en mai, les gendarmes indiquaient que le suspect était "susceptible de circuler à bord d’un Citroën Jumpy de couleur blanche immatriculé EK-208-ZL et accompagné d’un chien de race American staff".

Selon le signalement, le quinquagénaire, qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, est de "type européen" et "trapu". Il mesure 1,76 mètre et porte des "cheveux longs châtains" ainsi qu'"une barbe longue et épaisse légèrement grisonnante", précise l'appel à témoins qui est accompagné de deux photos de l'individu ainsi que celle de son chien.

"Les gendarmes de Haute-Savoie recherchent tous les témoignages de personnes permettant de localiser l'individu", qui possède "un très bon niveau de voile" et serait "susceptible de quitter le territoire par la mer", poursuit la gendarmerie.

"N'intervenez pas vous-même !", prévient-elle encore à l'adresse du public.