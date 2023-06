Fillette tuée par balle dans le Finistère : le suspect mis en examen pour "assassinat"

L'homme arrêté après avoir tiré sur ses voisins britanniques, tuant leur fillette de 11 ans, a été mis en examen et écroué pour "assassinat" et "tentatives d'assassinat", a annoncé lundi 12 juin le procureur de la République de Brest. Le mis en cause et son épouse étaient "positifs à l'alcool et au cannabis au moment de leur placement en garde à vue", a précisé le procureur Camille Miansoni, lors d'une conférence de presse à Brest.

Les premiers éléments de l'enquête établissaient que samedi soir, "le voisin des victimes, un retraité de nationalité néerlandaise, âgé de 71 ans, a surgi soudainement, armé d’une arme à feu" et a tiré sur la famille qui était dans le jardin. Le père de l’enfant avait également été découvert grièvement blessé.