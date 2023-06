Fillette de 11 ans tuée dans le Finistère : une cagnotte en ligne ouverte pour la famille

C'est un drame qui a bouleversé toute la France. Le 10 juin 2023, un Néerlandais âgé de 70 ans tirait avec une arme à feu sur ses voisins à Plonévez-du-Faou dans le Finistère, en raison d'un "conflit de voisinage". Alertés par des riverains, les gendarmes découvraient à leur arrivée sur place le corps sans vie de Solaine Thornton, 11 ans. Son père Adrian, 50 ans, était lui grièvement blessé, avec un pronostic vital engagé. Rachel, sa mère âgée de 49 ans, était légèrement blessée. Sa sœur Céleste, 8 ans, était alors la seule indemne physiquement.

Moins d'une semaine après le drame, la mairie de Plonévez-du-Faou annonce le lancement d'une cagnotte en ligne au profit des victimes. "Suite à l'événement le plus terrible que chacun d'entre nous puisse imaginer au cœur du Finistère (Bretagne - France) le week-end dernier, de nombreux amis, connaissances et aussi de parfaits inconnus de la famille Thornton se sont manifestés pour proposer leur aide de quelconque manière (...) Tout le monde se sent impuissant, mais nous sommes tous conscients à quel point il y a (et il y aura) beaucoup à organiser pour la suite. Le réaliser va être non seulement extrêmement épuisant émotionnellement pour la famille, mais aussi un fardeau financier", soulignent les organisateurs sur le site dédié à cette collecte.