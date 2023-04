Vosges : ce que l'on sait de la mort d'une fillette retrouvée dans un sac

Selon une source proche de l'enquête, c'est vers 15h que la mère de la fillette a alerté la gendarmerie de la disparition de son enfant de cinq ans depuis plus d’une heure, alors qu’elle se trouvait dans un square. Les policiers municipaux de la commune participent alors aux premières recherches et recueillent les déclarations incohérentes d'un adolescent.

Quelques minutes plus tard, vers 16h, le jeune homme contacte la gendarmerie pour déclarer qu'il a retrouvé la fillette décédée dans un sac devant chez lui. Arrivés sur place, les enquêteurs découvrent en effet le corps sans vie de l'enfant dans un sac dans l'appartement de l'adolescent. La famille de la victime, d'origine roumaine selon le maire de la commune, vit à quelques centaines de mètres de là.

"Les agents de la police municipale sont intervenus dans un premier temps, ce sont eux qui ont découvert le corps, et puis les secours sont venus, ils ont essayé de faire des massages cardiaques, mais il n'y avait rien à faire, il était trop tard malheureusement", a expliqué à l'AFP le maire de la commune, Jean-Pierre Michel.

La mère de l'enfant a laissé éclater sa colère mercredi. "Comment on peut être pire que ça, dites-moi, que de perdre un enfant", a lâché Bianca, acceptant de témoigner dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessous. "Je ne le souhaite à personne, c'est très douloureux. Rien ne peut remplacer ma petite fille." "On est effondrés", a ajouté son compagnon Bogdan. Selon lui, "la petite est sortie cinq minutes devant la maison, et elle a disparu".