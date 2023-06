Fillette portée disparue à Dunkerque : Malek retrouvée avec son père en Italie

Elle est saine et sauve. La fillette âgée de 8 ans a été retrouvée avec son père en Italie, indique ce jeudi après-midi une source proche du dossier à l'AFP. La veille au soir, une alerte-enlèvement - levée jeudi à la mi-journée - avait été déclenchée pour tenter de retrouver la petite Malek dont on avait perdu la trace à Dunkerque, dans le Nord. Son père, Jamel 40 ans, est soupçonné d'avoir tué sa compagne de 29 ans, qui n'est pas la mère de l'enfant et dont le corps sans vie a été retrouvé mercredi à son domicile dans cette ville.