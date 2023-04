Fillette tuée dans les Vosges : le suspect de 15 ans mis en examen pour meurtre

Le jeune homme de 15 ans qui était entendu par un juge d'instruction ce jeudi a été mis en examen, a annoncé dans la soirée le procureur de la République d'Epinal. Le suspect avait été interpellé par les gendarmes mardi, vers 16h, après les avoir contactés pour leur signaler la présence du corps de la fillette dans un sac.

Une expertise psychiatrique du suspect a conclu à "l’existence d’une altération du discernement et sa dangerosité pour les autres", avait indiqué le procureur plus tôt dans la journée. L'adolescent était déjà mis en examen pour des faits de viols, agression sexuelle et séquestration commis en février 2022, alors qu'il n'avait que 14 ans.