Fillette tuée dans les Vosges : une expertise conclut à une altération du discernement du suspect

Le corps de la petite fille a été retrouvé mardi 25 avril dans un sac, dans un appartement de Rambervillers, commune située à une trentaine de kilomètres d'Épinal. Ses parents, un couple roumain habitant la commune, avaient déclaré sa disparition un peu plus tôt, en début d'après-midi. L'adolescent suspecté des faits a été rapidement arrêté sur place et placé en garde à vue. Les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés ont été détaillées par le procureur, grâce aux caméras de surveillance, selon qui le suspect "avait approché l’enfant au niveau du square et s’était dirigé vers son domicile avec elle sans user de violences sur la voie publique". L'autopsie du corps de l'enfant doit être menée vendredi pour connaître les causes de la mort et déterminer s'il y a eu viol.

Alors que son profil interroge, Frédéric Nahon a donné des détails sur les potentiels troubles dont souffre l'adolescent. Une nouvelle expertise psychiatrique a conclu à "l’existence d’une altération du discernement et sa dangerosité pour les autres", tandis qu'une précédente, conduite dans le cadre d'une autre enquête, "relevait l’absence de troubles mentaux mais soulignait l’existence d’une déficience mentale légère". Le procureur a précisé que "de nouvelles expertises seront réalisées et ordonnées par le juge d’instruction" et ajouté que "le mineur n’a pas tenu de propos délirants ou laissant penser à des troubles psychiatriques" au cours de sa garde à vue, prolongée mercredi soir.