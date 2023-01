Fin de cavale pour "le trafiquant d'êtres humains le plus recherché au monde"

C'est un coup de filet qui fera date, assurent les Émirats arabes unis. Ils ont annoncé jeudi 5 janvier avoir arrêté au Soudan le trafiquant d'êtres humains "le plus recherché au monde" lors d'une opération de police internationale menée avec Interpol. Objet de deux notices rouges émises par l'organisation policière mondiale, Kidane Zekarias Habtemariam était à la tête d'un réseau criminel ayant kidnappé et escroqué des centaines de migrants d'Afrique de l'Est désirant se rendre en Europe, mais aussi tué certains d'entre eux.

L'homme, de nationalité érythréenne, aurait "fait passer des milliers de victimes en fraude et en trafic", selon un communiqué conjoint du ministère émirati de l'Intérieur et d'Interpol. "Connu pour le traitement particulièrement cruel et violent qu'il infligeait aux migrants", il avait été arrêté en Éthiopie en 2020, relève le document. Il s'était échappé de prison un an plus tard et avait été condamné par contumace à la détention à vie.