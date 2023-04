Coupe de France : la justice suspend l'interdiction de rassemblement syndical autour du Stade de France

Lors de cette opération de tractage, les syndicats ont prévu de distribuer des cartons rouges et des sifflets, aux spectateurs à la sortie du métro et du RER. Quelques instants seulement après l'annonce de cette suspension, plusieurs dizaines de syndicalistes étaient présents autour du Stade de France, et distribuaient des cartons rouges anti-réforme des retraites et des sifflets, à la sortie de la ligne 13 du métro parisien. Un peu plus de trois heures avant le coup d'envoi du match.

Les sifflets sont certes interdits à l'intérieur du stade par le règlement de la Fédération française de football, a observé à ce propos le tribunal administratif, mais "des contrôles seront à cette fin opérés à l'entrée", a-t-il argumenté.

Samedi matin, le préfet de police de Paris; Laurent Nuñez, avait défendu sa décision d'interdire le rassemblement syndical, affirmant qu'il aurait été "irresponsable" de ne pas le faire. "Mon job, c'est de prévenir les troubles à l'ordre public et je considère que ce rassemblement est susceptible de générer des troubles à l'ordre public", avait-il déclaré sur RMC. Après cette suspension, la préfecture de police n'avait pas encore officiellement réagi vers 18h.