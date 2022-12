Finale de la Coupe du monde : Gérald Darmanin appelle les préfets à renforcer le dispositif de sécurité

À quelques heures de la petite finale de la Coupe du monde, opposant la Croatie au Maroc, samedi 17 décembre, et de la grande finale entre l’Argentine et la France, dimanche, la précaution est de mise du côté des préfets et du ministère de l'Intérieur.

Ce vendredi, Gérald Darmanin a transmis aux préfets un télégramme, que s’est procuré l’AFP, sur les précautions à avoir quant au dispositif de sécurité mis en place à travers la France. Il les appelle notamment à "veiller à renforcer" le dispositif.