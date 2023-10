Financement libyen : Sarkozy entendu par un juge d'instruction sur la rétractation de Takieddine

Selon la teneur de ses déclarations devant le magistrat instructeur et l'appréciation qu'en fera celui-ci, Sarkozy pourrait ressortir de cet interrogatoire mis en examen ou sous le statut moins incriminant de témoin assisté, qui lui donne un accès au dossier tout en excluant un procès le concernant.

Outre Nicolas Sarkozy, la justice soupçonne au moins huit protagonistes d'avoir participé, à des degrés et moments divers, à cette opération. Michèle Marchand, dite "Mimi" Marchand, figure de la presse people et proche de Brigitte Macron, est parmi les mis en cause.