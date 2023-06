Affaire du financement libyen : Nicolas Sarkozy entendu par la justice et perquisitionné

Selon l'analyse de ses déclarations et des éléments à charge et à décharge, Nicolas Sarkozy pourrait être mis hors de cause, ou se voir remettre une convocation en vue d'une mise en examen. La justice soupçonne au moins huit protagonistes d'avoir participé, avec l'éventuel aval de l'ex-chef de l'État, à une opération pour que le sulfureux intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine retire, fin 2020 contre rémunération, ses accusations contre Nicolas Sarkozy. La reine des paparazzis Mimi Marchand figure parmi les mis en cause. Dans ce volet, au moins sept personnes sont déjà mises en examen.

Le parquet national financier a élargi début mars l'information judiciaire ouverte au printemps 2021 à des faits de "recel de subornation de témoin", une qualification qui pourrait correspondre au rôle de Nicolas Sarkozy tel qu'il apparaît dans certaines déclarations des protagonistes dans l'enquête. Le Franco-Libanais, qui accusait ce dernier depuis 2012, avait opéré une spectaculaire volte-face en novembre 2020 sur BFMTV et Paris Match en déclarant que Nicolas Sarkozy n'avait en fait pas bénéficié de financement de Mouammar Kadhafi pour la campagne présidentielle 2007. Il était revenu sur ses propos deux mois plus tard.