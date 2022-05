Finistère : décès de trois membres d’une même famille emportés par une vague

Tout aurait basculé à cause d'une partie de pêche sur la digue alors que la marée était montante. Les vagues, trop hautes et trop puissantes à cet endroit, les auraient tous les trois emportés. En prenant connaissance du drame survenu dans sa commune, le maire de Plogoff, Joël Yvenou, s'est ému auprès de nos confrères du Télégramme : "C’est dramatique, il y avait un fort coefficient et une forte houle". Avant de conclure par une mise en garde : "Il y a des circonstances qui rendent le littoral dangereux par ici, je mets les gens en garde, il faut rester extrêmement prudent. C’est terrible, la saison n’a pas commencé et il y a déjà des victimes".