Finistère : une fillette de 11 ans tuée par les tirs d'un voisin, son père grièvement blessé

La procureure a précisé que "le mis en cause et son épouse ont fini par se rendre. Ils ont été interpellés vers 23h et placés en garde à vue." Les motifs du drame, eux, "ne sont pas encore connus" mais "il apparaîtrait qu’un conflit opposerait depuis plusieurs années les deux voisins à propos d’une parcelle de terrain jouxtant les deux propriétés."

Une enquête de flagrance a été ouverte par le parquet de Quimper des chefs d’homicide volontaire sur mineur de 15 ans et tentatives d’homicides volontaires. Elle est confiée aux militaires de la brigade des recherches de Chateaulin. "Compte tenu de la qualification criminelle des faits, la saisine du pôle de l’instruction de Brest est envisagée", ajoute Carine Halley.