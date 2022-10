Finistère : un homme, une femme et deux enfants retrouvés morts dans une maison

Un homme, une femme et deux fillettes d'une même famille ont été retrouvés morts ce dimanche dans une maison à Carantec, près de Morlaix (Finistère), a appris l'AFP auprès du parquet. Selon les premiers éléments de l'enquête, la femme, âgée de 38 ans, était dans une chambre et les fillettes, âgée de 9 et 12 ans, ont été découvertes dans leur chambre. L'homme, âgé de 40 ans, a été retrouvé pendu au rez-de-chaussée, a-t-on indiqué de mêmes sources. Un chien, appartenant apparemment à la famille, a également été retrouvé mort.