Finistère : une adolescente de 14 ans décède dans un incendie qui serait d'origine volontaire

Deux jours après le drame, on en sait un peu plus sur les circonstances de l'incendie d'une maison située sur la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h (Finistère), commune située entre Quimper et Brest, et ses conséquences dramatiques. C'est là qu'une adolescente avait été retrouvée morte lundi matin après que l'alerte a été donnée.

D'après l'enquête, cinq mineurs, âgés de 14 à 16 ans et domiciliés dans le Finistère et actuellement en vacances, "auraient passé une partie de la nuit dans la maison actuellement inoccupée appartenant à une de leurs connaissances, après s’y être introduits par une fenêtre", précise ce mercredi la procureure de la République de Quimper, Carine Halley, dans un communiqué.

L'un d'entre eux aurait "incendié volontairement la maison alors que l’ensemble de ses compagnons se trouvaient dehors" et "la victime, en retournant dans la maison pour récupérer un objet qu'elle avait oublié, se serait retrouvée piégée par les flammes", ajoute la magistrate.