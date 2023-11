Finistère : une stèle en hommage à Simone Veil brisée en deux

Une stèle en mémoire de Simone Veil a été dégradée à Lesneven, dans le Finistère. Elle a été "descellée et brisée en deux morceaux", selon la préfecture, qui condamne un "acte ignoble".

Une stèle en hommage à Simone Veil dégradée. La police municipale de Lesneven, au nord de Brest, dans le Finistère, a découvert en début de semaine que le monument en hommage à Simone Veil avait subi des dommages durant le week-end. Lundi, "la police municipale de Lesneven a constaté la dégradation de la stèle en mémoire de Simone Veil", dans le centre de cette commune d'environ 7000 habitants, écrit ce mardi la préfecture du Finistère dans un communiqué.

Les auteurs activement recherchés

Le préfet, Alain Espinasse, condamne "avec la plus grande fermeté" cet "acte ignoble et lâche". "Cette stèle a été descellée et brisée en deux morceaux, vraisemblablement durant ce week-end", indique-t-il. "Les forces de gendarmerie mettent tout en œuvre, sous l'autorité du parquet, pour retrouver les auteurs de ces faits", ajoute-t-il, adressant "ses pensées à la famille de Simone Veil et assure la commune de Lesneven de son soutien."

"Cet acte revêt toutes les caractéristiques d'un acte antisémite", a également dénoncé Claudie Balcon, maire de Lesneven, auprès de nos confrères de Ouest-France.

Ce n'est pas la première fois qu'une stèle en mémoire de Simone Veil (1927-2017), qui fut déportée à Auschwitz et a notamment laissé en 1975 son nom à la loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse (IVG), est vandalisée. À l'été 2021, dans le département voisin des Côtes-d'Armor, des croix gammées et des insultes avaient été inscrites sur une stèle située devant la mairie de Perros-Guirec, dont le parvis porte le nom de Simone Veil (voir vidéo en tête de cet article). Ce qui avait poussé Emmanuel Macron à réagir. "Nous ne reculerons jamais devant l'antisémitisme", avait alors fustigé le chef de l'État.