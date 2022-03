Affaire de la sextape : Karim Benzema sera jugé en appel cet été

Il avait fait appel de sa condamnation pénale. Condamné à un an de prison avec sursis dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, le 24 novembre dernier, Karim Benzema sera le seul des cinq personnes condamnées pour tentative de chantage ou complicité contre l'ancien milieu de l'OM à être rejugé en appel. Le procès se tiendra à Versailles les 30 juin et 1er juillet, a appris l'AFP de source judiciaire, mardi 15 mars, confirmant une information du quotidien Le Monde.

Lors du jugement, la 7e chambre du tribunal correctionnel de Versailles avait estimé que le joueur, rappelé l'été dernier en équipe de France après plus de cinq ans d'absence, s'était "personnellement impliqué, au prix de subterfuges et de mensonges, pour convaincre son coéquipier de se soumettre au chantage". Il n'a fait preuve "d'aucune bienveillance à l'égard de Matthieu Valbuena, bien au contraire" et a agi "avec une certaine excitation, voire une certaine jubilation", avait ajouté son président.