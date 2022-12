Affaire Pogba : Mathias, le frère aîné de Paul, remis en liberté

Le 27 août dernier, à moins de trois mois du coup d'envoi de la Coupe du monde, Mathias Pogba avait menacé son frère Paul "de grandes révélations" à son propos et celui de son proche entourage. "Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit", avait-il promis, par le biais de plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux. Ce grand déballage intra-familial avait révélé une affaire d'extorsion visant à faire pression sur le joueur de la Juventus Turin pour lui soutirer 13 millions d'euros.

Poursuivi pour "extorsion en bande organisée" et "participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d'un crime", l'ancien footballeur a été placé sous le statut plus favorable de "témoin assisté" pour les faits de séquestration survenus, ans un appartement parisien, au cours de la nuit du 19 au 20 mars. Soirée lors de laquelle, selon son récit, le milieu des Bleus avait été piégé par des amis d’enfance et deux hommes encagoulés, armés de fusil d'assaut.