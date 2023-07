"J'étais impuissant, ligoté" : le gardien du PSG Donnarumma raconte son violent cambriolage

Gianluigi Donnarumma s'est exprimé pour la première fois depuis son agression, ce samedi 22 juillet. Le gardien du PSG et sa compagne, Alessia Elefante, ont été cambriolés et ligotés par plusieurs hommes et sous la menace d'une arme à leur domicile parisien, dans la nuit de jeudi à vendredi. "Trouver des gens dans la maison à 3h du matin tout à coup, je pense que c'est le pire sentiment que l'on puisse avoir", a déclaré l'international italien au journal italien Libero.

"J'ai été immobilisé et Alessia a été obligée de donner tout ce que nous avions de précieux", a-t-il raconté. "J'étais impuissant, ligoté, je ne pouvais rien faire. Je ne parle pas très bien le français et c'était difficile d'expliquer à ces gens où se trouvaient toutes les affaires", a-t-il confié, se disant "terrifié à l'idée qu'ils puissent faire du mal à Alessia".

"Je ne peux pas entrer dans trop de détails, l'enquête est en cours", a-t-il enfin indiqué Gianluigi Donnarumma. "Ma fiancée et moi avons dû quitter l'appartement pour permettre aux investigations de se poursuivre, nous logeons provisoirement dans un hôtel", a-t-il précisé.