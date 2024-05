OM-Atalanta : le préfet se saisit après de possibles gestes racistes par des supporters italiens

Des italiens présents dans le parcage de l'Atalanta Bergame, jeudi soir au Vélodrome, ont été aperçus imitant des singes. Un salut nazi a aussi été filmé. La préfecture a saisi le procureur de la République.

Des incidents racistes dans les tribunes du stade Vélodrome. La préfecture des Bouches-du-Rhône a indiqué avoir saisi le procureur de la République pour qu’il examine des faits qui se seraient déroulés jeudi 2 mai au soir, en marge du match OM – Atalanta Bergame (1-1).

Des supporters marseillais ont relayé sur les réseaux sociaux des images du parcage italien, composé d'environ 2500 personnes. On y voit une personne imitant un singe avec ses bras. Dans une autre vidéo, on distingue plusieurs saluts nazis effectués par un individu à l'intention de la tribune nord.

Ces images ont été dénoncées dès l'issue de la rencontre. "Je condamne fermement les comportements de quelques supporteurs italiens pendant OM-Atalanta. C’est intolérable et indigne. Le racisme n’a pas sa place dans un stade ni à l’extérieur", a fustigé Benoît Payan, le maire de Marseille, sur X. "L’UEFA et la justice doivent se montrer implacables face à de tels agissements : ils sont inacceptables et insupportables. Marseille et la Région Sud combattront toujours le racisme, d’où qu’il vienne !", a ajouté Renaud Muselier, président de la Région Sud PACA.

La préfecture des Bouches-du-Rhône a indiqué avoir saisi le procureur de la République pour qu’il examine les faits.

Ce type d'incident a déjà pollué les tribunes françaises cette saison. En octobre, des Lyonnais avaient effectué des saluts nazis lors d'un match là aussi à Marseille. Et en avril, des supporters du FC Barcelone avaient fait eux aussi des gestes nazis et des imitations de singe au Parc des Princes.