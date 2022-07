Procès Fifa : Michel Platini et Sepp Blatter acquittés par la justice suisse

Ce vendredi, Michel Platini et l'ex-président de la Fifa, le Suisse Sepp Blatter, ont été acquittés en Suisse dans l'affaire d'escroquerie qui a brisé en 2015 les ambitions du Français d'accéder à la tête du football mondial. Le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone n'a pas suivi les réquisitions du parquet, qui avait requis mi-juin respectivement un an et huit mois de prison avec sursis, alors que les deux accusés clamaient leur innocence.

Pendant deux semaines, le Français de 67 ans et le Suisse de 86 ans avaient comparu pour avoir "obtenu illégalement, au détriment de la Fifa, un paiement de 2 millions de francs suisses" (1,8 million d'euros) "en faveur de Michel Platini".