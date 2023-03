PSG : le "conseiller" d'Aminata Diallo mis en examen pour "extorsion en bande organisée"

C'est un volet parallèle de l'affaire Kheira Hamraoui. César Mavacala, compagnon de l'attaquante du PSG et de l'équipe de France Kadidiatou Diani et considéré comme le "conseiller" d'Aminata Diallo, a été mis en examen, mercredi 22 mars, pour "extorsion en bande organisée" aux dépens du club parisien, comme révélé par RTL et confirmé par le parquet de Versailles.

Il est soupçonné d'avoir, la saison dernière, mis la pression sur le club de la capitale pour obtenir la signature ou la prolongation de ses joueuses, Marie-Antoinette Katoto en tête, à condition que Kheira Hamraoui s'en aille à la fin de la saison 2021-2022. Il aurait, "en utilisant la contrainte, cherché à obtenir la prolongation de contrats au bénéfice de certaines joueuses", a confirmé la procureure de la République, Maryvonne Caillibote. Afin d'accroître son emprise sur la section féminine, il aurait aussi cherché, "toujours par la contrainte, à obtenir des départs de joueuses et de dirigeant sportifs du PSG", a-t-elle poursuivi.