PSG : Nasser Al-Khelaïfi visé par une plainte de son ex-majordome pour "travail dissimulé"

Les ennuis s'accumulent pour Nasser Al-Khelaïfi. Accusé par un lobbyiste franco-algérien d'enlèvement, séquestration et torture, affaire dans laquelle trois juges d'instruction du tribunal de Paris ont été désignés pour enquêter, le président du PSG fait l'objet cette fois d'une plainte de son ex-majordome. Hicham Karmoussi, qui a évolué dans l'ombre de "NAK" pendant une décennie, a porté plainte à Paris, jeudi 23 mars, pour "travail dissimulé" et "harcèlement", rapportent Mediapart et Le Monde.

Dans cette plainte simple, dont l'AFP a eu connaissance, l'ancien homme de confiance du patron de beIN Media a dénoncé "un travail dissimulé, un emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail, un harcèlement moral, des violences psychologiques, des menaces et des conditions de travail contraires à la dignité humaine". "Hicham Karmoussi a, pendant des années, travaillé sans contrat ni titre de séjour (...) et à un rythme insoutenable", a déclaré à l'AFP son avocat, Me Antoine Ory.