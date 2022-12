Les Bleus à la Concorde : un important dispositif de sécurité déployé

Un dispositif est mis en place pour permettre aux joueurs et aux spectateurs qui souhaiteront les saluer de rejoindre la place de la Concorde "dans des conditions de sécurité optimales" assure la préfecture. En parallèle, les forces de l’ordre assureront une présence visible et dissuasive pour prévenir les troubles à l’ordre public et lutter contre tous les phénomènes de délinquance.

Un large périmètre incluant la totalité de la place de la Concorde sera interdit à la circulation et au stationnement. L'entrée pour les spectateurs se fera par les accès suivants : angle de la rue Royale et de la place de la Madeleine, rue de Rivoli – rue Cambon, Quai des Tuileries – passerelle Léopold Sédar Senghor, Cours la Reine – place de la Concorde. Aucun accès ne sera possible en dehors de ces quatre points de passage. Le jardin des Tuileries sera fermé au public dès 17 heures. Ces mesures de restrictions seront mises en place de 16h à 2h du matin le mardi 20 décembre. Il est conseillé aux automobilistes de contourner très largement le secteur concerné. La station du métro Concorde sera fermée au public.