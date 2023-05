Un jeune footballeur berlinois meurt après avoir été frappé par un joueur de Metz

La police avait précisé la veille les circonstances de l'accident, qui a eu lieu lors d'un tournoi de jeunes à Francfort auquel participaient des équipes de 16 pays différents. "Un joueur de 16 ans d'une équipe de foot française aurait frappé à la tête et à la gorge un jeune Berlinois de 15 ans". La victime des coups "s'est effondrée sur le sol et a dû être envoyée en réanimation", ajouté la police allemande. "Les services de secours ont immédiatement déposé le jeune homme dans l'hôpital le plus proche, où ont été constatées des blessures au cerveau qui pourraient être mortelles", est-il écrit dans le communiqué.

"Le jeune homme de 16 ans a été interpellé, et le jour suivant présenté à un juge qui a ordonné sa détention provisoire", a ajouté la police. Le club français de Metz, qui évolue en 2e division, a confirmé mardi qu'un "jeune joueur" de l'un de ses programmes de formation "est actuellement entendu par les autorités allemandes et conteste avoir volontairement porté atteinte à l'intégrité physique du jeune joueur blessé".