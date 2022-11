Fortes pluies en Polynésie française : un mort et quatre disparus, emportés par une rivière

Les faits se sont produits sur l'Ile de Tahiti, au nord, dans la vallée de Papenoo, dimanche à 17h (4h lundi à Paris), ont précisé les secours à l'AFP. Deux véhicules traversaient une rivière de montagne, le premier avec trois hommes et le second transportant deux femmes, dont une enceinte et trois enfants. Le premier véhicule a réussi à passer, mais le second s'est retrouvé bloqué dans la rivière.

Un homme du premier véhicule est alors retourné aider les cinq personnes piégées et les six ont alors été emportés par la rivière. L'homme a été retrouvé décédé et la femme qui n'est pas enceinte a été hélitreuillée. Les recherches ont été suspendues pour la nuit.