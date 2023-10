Fourrières : un nouveau service en ligne permet de retrouver son véhicule

Vérifier si sa voiture a bel et bien été emmenée, en un clic. Un nouveau service en ligne permet désormais aux automobilistes de vérifier la présence, ou non, de leur véhicule dans les fourrières automobiles, a annoncé jeudi 26 octobre la Sécurité routière. Pour lutter contre les appels intempestifs et les déplacements inutiles, seul suffit dorénavant le numéro de la plaque d'immatriculation, à indiquer en ligne, afin de vérifier si le véhicule disparu "a été enregistré sur le système d'information national des fourrières automobiles", a indiqué la délégation interministérielle à la sécurité routière, dans un communiqué.

Ce système centralisé, accessible sur le site du service public, permet à l'automobiliste, si son véhicule se trouve dans l'une des "1100 fourrières" recensées par cette plateforme, d'être redirigé directement vers le bon établissement. "Le téléservice" met instantanément "à disposition la localisation et les coordonnées de la fourrière" concernée, est-il également indiqué. C'est seulement dans un second temps, en l'absence de résultat, que "les coordonnées téléphoniques des commissariats de police et brigades de gendarmerie" sont communiquées à l'automobiliste afin de poursuivre ses recherches.