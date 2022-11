Fractures, brûlures... Un couple d'influenceurs soupçonné d'avoir maltraité son chiot

Séverine nous précise que la chienne présente des blessures récentes et plus anciennes. "Sa tête est toute déformée", nous dit-elle, encore choquée. "Il a été établi que l'animal avait été frappé et brûlé à plusieurs reprises. Des examens complémentaires vont être réalisés et il n'est pas exclu que l'on trouve sur cette petite chienne d'autres fractures. Il n'est pas dit qu'elle s'en sorte sans séquelle après tout ce qu'elle a subi", souligne la responsable du service enquête de la Fondation Assistance aux Animaux. Celle-ci a porté plainte.

"Cette petite chienne, non identifiée et rebaptisée Hope par ses sauveteurs, et appartenant au couple d’influenceurs Rop et Rocka FrenchRapQueen, déjà défavorablement connus des services de police, est exhibée et mise en scène déjà abimée dans leur clip sur YouTube", souligne la Fondation dans son communiqué.