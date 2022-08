Français incarcéré au Maroc : le père de Sébastien Raoult en appelle à Emmanuel Macron

Après la Première ministre et le ministre de la Justice, Paul Raoult en appelle désormais au président de la République. Depuis plus de deux mois, son fils de 21 ans, Sébastien, est incarcéré au Maroc à la demande des autorités américaines. Il est suspecté de cybercriminalité envers plusieurs entreprises, notamment outre-Atlantique, et y risque jusqu'à 116 ans de prison en cas d'extradition. Pour l'éviter, son père, Paul, souhaite qu'il soit jugé en France. En ce sens, il a récemment appelé le gouvernement à intervenir.

Mais le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, lui a adressé une fin de non-recevoir. "Il s'agit, pour le moment, de la justice marocaine qui a été sollicitée par la justice américaine, et nous n'avons pas la possibilité, à ce stade, d'intervenir", a expliqué mercredi 3 août le ministre de la Justice. Dans une lettre ouverte publiée vendredi, Paul Raoult interpelle dorénavant Emmanuel Macron.