France-Maroc : le bilan des incidents et des interpellations

Hors de la capitale, on enregistre 95 interpellations dont 87 suivies de gardes à vue, et cinq policiers légèrement blessés après avoir été touchés par des violences et des tirs de mortiers d'artifice. Une personne a par ailleurs été interpellée à Marseille, une à Annecy, et 14 à Avignon. Quelques tensions ont aussi été signalées du côté de Grenoble, Lyon, Nice et Bordeaux pour des feux de poubelle. Du côté des gendarmes, en zone rurale et périurbaine, moins de dix interpellations ont été remontées, ainsi que quelques dégradations et jets de projectiles, mais sans "rien de signifiant".

Par ailleurs, un groupe de 40 personnes proches de l'ultradroite, qui s'apprêtaient à rejoindre les Champs-Élysées à Paris à l'issue de la demi-finale, a été interpellé lors d'un contrôle dans le XVIIe arrondissement, notamment pour "groupement en vue de commettre des violences" et port d'armes prohibées, a précisé une source policière à l'AFP. Le parquet de Paris a confirmé auprès de TF1/LCI ces interpellations, ajoutant que des armes blanches ont été retrouvées sur plusieurs interpellés.

À Lyon également, peu après la fin du match, "un groupe de jeunes d'extrême droite s'est rapproché des supporters rassemblés sur la place Bellecour", "il y a eu une rixe et la police est rapidement intervenue pour repousser le groupe et le suivre", selon une source préfectorale. La préfecture a fait état de sept interpellations au total, dont deux parmi les militants d’ultradroite.