"Maison de l'horreur" dans le Nord : sévices, enquête... ce que l'on sait de l'affaire

Jusqu’alors inconnus des services de police, les parents, Marc R. et Christine R., âgés de 44 ans et 40 ans, ont été placés en garde à vue pour violences sur mineurs par ascendant et soustraction aux obligations légales. Selon les informations de TF1-LCI, ils ont reconnu les faits et ont été présentés à un juge avant d’être placés sous contrôle judiciaire dans l’attente d’un jugement en décembre prochain. Le couple a expliqué vivre avec 2 700 euros d’allocations mensuelles et avoir ligoté les enfants "pour les empêcher de commettre des bêtises", selon l’Avenir de l’Artois, qui précise que la mère est sans emploi tandis que le père travaille au noir dans la mécanique automobile.

Sollicité vendredi 2 septembre par La Voix du Nord, le maire de Noyelles-sous-Lens, Alain Roger, dit être "tombé des nues" en découvrant l’affaire, d’autant que le logement social où vit la famille, géré par l’association Soliha, est situé à deux pas de la mairie : "Pour nous, ça n’est pas une famille renfermée. On les croise régulièrement, les enfants sont scolarisés en maternelle et en primaire et on voit la maman les conduire à l’école. Ils ne sont pas inscrits au CCAS de la commune. Ça donne la chair de poule d’entendre le sort réservé à des enfants…", a-t-il déclaré à nos confrères.