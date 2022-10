Fraude au chômage partiel pendant la pandémie de Covid-19 : un vaste réseau de blanchiment démantelé

Le montant total du blanchiment est estimé à douze millions d'euros. Plus de deux millions ont déjà été saisis "sur le patrimoine des personnes impliquées". L'animateur de ce réseau, un homme de 41 ans né en Turquie et "inconnu de la justice", a été interpellé à son domicile dans l'Orne le 9 juin, et placé en détention provisoire suite à sa mise en examen.

Le 5 octobre, dix dirigeants des sociétés françaises du bâtiment mises en causes ont été interpellés notamment pour "travail dissimulé et blanchiment en bande organisée" lors d'une opération de police menée "simultanément dans les départements de l'Ille-et-Vilaine, du Val-d'Oise, de l'Oise et de la Mayenne". Les dix hommes, dont certains étaient connus de la justice, notamment pour travail dissimulé, ont tous été placés sous contrôle judiciaire.