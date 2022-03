Free-party à Redon : la plainte du jeune homme à la main arrachée classée sans suite

La victime, et sa défense, n'ont que très peu goûté cette décision. "Même si la grenade n'avait pas été ramassée et lui avait explosé au visage, la problématique reste la même. On a la certitude que c'est une grenade tirée par les forces de l'ordre qui est à l'origine de cette main arrachée et que malgré tout il ne va rien se passer. C'est compliqué à entendre", a déclaré Me Stéphane Vallée. L'avocate se réserve le droit de déposer une plainte avec constitution de partie civile.