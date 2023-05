Var : une jeune femme décède après avoir chuté d’un TGV en marche, auquel elle s'était accrochée

Selon Nice-Matin, la jeune femme serait, en gare de Saint-Raphaël-Valescure, "descendue pour prendre l’air brièvement ou fumer". "En voyant le train repartir sans elle, elle s’est accrochée à l’arrière d’un wagon. Elle aurait fini par lâcher prise plusieurs kilomètres plus loin, dans le secteur du Trayas", rapportent nos confrères.

France3 précise que quand les pompiers et le Smur (Structures mobiles d'urgence et de réanimation) sont intervenus sur place, la jeune femme était "ensanglantée, inconsciente et en urgence absolue". Pendant une heure, les secouristes auraient tenté de la réanimer. En vain. Le médecin a finalement déclaré son décès dans la soirée.