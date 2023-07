Fronde des policiers : "moins de 5%" des agents suivent le mouvement, selon Darmanin

Il avait jusque-là gardé le silence. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à la faveur d'un déplacement ce jeudi dans un commissariat du 19e arrondissement de Paris, s'est exprimé au sujet de la fronde de la police. Accompagné du préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, et du directeur général de la police nationale, Frédéric Veaux, il a d'abord assuré l'institution de "toute [sa] reconnaissance, tout [son] soutien et de toute [sa] confiance".

"Je les comprends. Je comprends cette émotion, je comprends cette colère et je comprends cette tristesse", a déclaré le locataire de la place Beauvau, après avoir évoqué la mobilisation des forces de l'ordre lors des violences urbaines qui ont secoué le pays à la suite à la mort du jeune Nahel, tué le 27 juin dernier par un policier à Nanterre. "On leur crache dessus, on les insulte, on les vilipende", a-t-il dénoncé, après avoir fait référence à "des partis politiques qui disent que la police tue".