Plusieurs écoles fermées, des habitants confinés après une fuite d'ammoniac à Maisons-Alfort

Pour éviter les intoxications d'ammoniac, un gaz incolore et irritant pouvant provoquer entre autres des difficultés respiratoires, une irritation des poumons et des yeux, des opérations de pompage se poursuivent ce vendredi matin. En outre, personne n'a le droit de pénétrer dans un périmètre de 100 mètres autour du site industriel. "Des odeurs sont susceptibles d’être ressenties à proximité immédiate de l’usine", précise un communiqué, rappelant qu'"il est conseillé par mesure de précaution d’éviter le secteur et pour les habitants à proximité de rester chez eux le temps de l’intervention des secours".

La préfecture du Val-de-Marne tient à rassurer sur le fait qu'il s'agit bien de mesures de précaution, puisque "les mesures de toxicité relevées régulièrement par les pompiers restent en dessous des seuils de dangerosité".