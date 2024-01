Marseille : un homme de 24 ans tué en pleine journée, les auteurs recherchés

Lundi après-midi, un homme âgé de 24 ans a été abattu dans les parties communes d'un immeuble du 13e arrondissement de Marseille. Les auteurs, qui étaient cagoulés et armés, ont pris la fuite. Ils étaient toujours recherchés ce mardi.

Les faits ont eu lieu lundi 22 janvier en pleine journée, dans le 13e arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône) entre le premier et le rez-de-chaussée d'un immeuble situé dans la cité des Oliviers, dans une cage d'escalier. Là, un jeune homme de 24 ans a été abattu.

Alertés des faits, les marins-pompiers se sont immédiatement rendus sur place. Malgré les tentatives, la victime, qui était encore en vie à leur arrivée, n'a pu être réanimée. Immédiatement après que le décès a été constaté, le parquet de Marseille a ouvert une enquête des chefs d’homicide volontaire en bande organisée et association de malfaiteurs, confiée à la police judiciaire de Marseille.

Deux individus cagoulés aperçus par des témoins

Selon les témoignages recueillis, deux individus cagoulés et armés auraient été aperçus quittant les lieux après les faits. "La victime, elle-même porteuse d’une arme de poing, a été touchée par deux impacts à l’arrière du crâne", précise le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone, ce mardi dans un communiqué. Selon une autre source, le jeune homme avait également environ 1200 euros sur lui.

Le magistrat ajoute que la victime était "connue des services de police et de justice pour des faits de vol, cession de stupéfiants, recel de vol et vol à main armée". "Elle était au moment des faits en liberté conditionnelle suite à sa condamnation en appel, en septembre 2021, par la cour d’assises du Var à la peine de 8 ans d’emprisonnement pour vol avec arme et détention en réunion d'un dépôt d'armes catégories A et B", détaille-t-il également.

Les investigations se poursuivent pour tenter d'identifier les auteurs des faits.