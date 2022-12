Militants kurdes, réfugiés politiques... Qui sont les trois victimes de la fusillade à Paris ?

Le bilan est lourd. Vendredi, à la mi-journée, dans le centre de Paris, un retraité de 69 ans a ouvert le feu rue d'Enghien (Xe arrondissement), à proximité d'un centre kurde. Trois personnes ont été tuées, et trois autres blessées par cet homme, armé d'un "Colt 45 de 1911 US Army", et qui s'est décrit comme "raciste" devant les policiers. Au lendemain de l'attaque, le Conseil démocratique kurde en France (CDKF) pleure trois de ses militants engagés.

La première victime, Emine Kara, était une "responsable du mouvement des femmes kurdes en France", explique au micro de franceinfo Agit Polat, porte-parole de l'association. "Elle est venue en France, car elle avait été blessée dans le combat contre Daech (État islamique)", précise sur BFMTV Berivan Firat, porte-parole des relations extérieures du CDKF. "Elle a combattu dans le nord et l'est de la Syrie. Elle était venue en France pour être soignée. C'est aussi une femme qui a combattu pour la protection de la France. Malheureusement, la France n'a pas pu la protéger."