Fusillade à Paris : la garde à vue du suspect levée, l'homme placé en psychiatrie

Son état de santé n'est pas compatible avec la garde à vue. L'homme mis en cause dans la fusillade mortelle du Xe arrondissement de Paris, vendredi 23 décembre, a été conduit à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, ce samedi 24 décembre, dans l'après-midi. Après l'attaque qui a fait trois morts et trois blessés rue d'Enghien, devant un centre culturel kurde, un homme de 69 ans avait été interpellé sur les lieux du crime, et placé en garde à vue.