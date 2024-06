Un mort et un blessé sont à déplorer après une fusillade qui a eu lieu lundi soir dans le centre-ville de Saumur. "Les investigations sont en cours pour identifier et retrouver le tireur et d’éventuels complices", assure la procureure de la République.

Le mobile du crime serait "une dette d'argent". Une fusillade survenue lundi en fin de journée dans le centre-ville de Saumur (Maine-et-Loire) a fait un mort et un blessé, indique le parquet de la ville ce mardi.

"Un homme de 21 ans a été tué et un autre âgé de 20 ans blessé au niveau de la main au cours d’une fusillade qui a eu lieu rue du Général de Gaulle à Saumur aux alentours de 18h15", a précisé à l'AFP Alexandra Verron, procureure de la République de Saumur. "Les investigations sont en cours pour identifier et retrouver le tireur et d’éventuels complices."

De source policière, la fusillade a eu lieu devant un restaurant kebab et l'auteur des coups de feu est arrivé en voiture.