Fusillade à Villerupt : l'auteur présumé mis en examen pour tentatives d'assassinat et écroué

L'auteur présumé de la fusillade est un délinquant multirécidiviste au lourd passé judiciaire : depuis 2001, cet homme âgé de 38 ans a été condamné à 30 reprises à des peines de prison ferme, et quatre fois à des peines mixtes, principalement pour des faits de vols et de violences, ainsi que pour des délits routiers. Il avait été libéré le 6 avril après avoir purgé deux peines de six et douze mois de prison pour refus d'obtempérer, violences aggravées et vol en récidive.

La fusillade a fait cinq blessés dont trois graves, mais leurs pronostics vitaux ne sont plus engagés. La mère d'un des jeunes, touché d'une balle dans la tête, a confirmé à l'AFP que son fils allait mieux : "Ils vont le faire sortir du coma", a-t-elle précisé.